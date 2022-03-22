Вторник, 22 марта, — 27-й день российского вторжения в Украину . За это время из страны уехали более 3,5 млн человек, а потери РФ в Украине достигли 15 тыс. оккупантов.

Вторник, 22 марта, — 27-й день российского вторжения в Украину. За это время из страны уехали более 3,5 млн человек, а потери РФ в Украине достигли 15 тыс. оккупантов.

Сегодня в Киеве действует длительный комендантский час: жителям запрещено покидать дома и убежища со вчерашнего вечера и до 7:00 среды, 23 марта. В столице массово задерживают диверсионные группы врага. За последние сутки в Киеве поймали 149 диверсантов и обезвредили 10 взрывоопасных предметов.

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НВ следит за главными событиями нового дня войны.





Война России против Украины — события 22 марта 2022 года онлайн







07:38 Отказались выполнять приказ. В Сумской области военные РФ покинули зону боевых действий — Генштаб

В Ахтырском районе Сумской области зафиксированы факты неповиновения российских военнослужащих. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Отмечается, что около 300 оккупантов отказались выполнять приказ на ведение боевых действий и на 70 единицах техники покинули район проведения операции.





06:50 С начала российского вторжения в Украине погибло как минимум 925 мирных жителей — офис ООН по правам человека

Всего в Украине за это время зарегистрировано 2421 пострадавших среди гражданского населения, включая 925 убитых и 1496 раненых. По данным УВКПЧ ООН, среди погибших — 183 мужчин, 137 женщин, 11 девочек, 25 мальчиков и 530 взрослых и 39 детей, пол которых неизвестен.

В ООН признают, что это наиболее консервативные оценки, базирующиеся на подтвержденных случаях, а реальное число жертв и пострадавших намного выше.





06:44 К учебе после вынужденных каникул вернулось почти 3 миллиона учеников

В 11 областях школы организовали образовательный процесс по дистанционной форме обучения.





06:30 Оккупанты с начала вторжения уничтожили в Украине более 650 домов, еще более 3700 повреждены

Эта статистика ГСЧС отражает лишь те объекты, где спасатели могут оценить объем причиненного ущерба, не подвергая опасности свою жизнь, и она не касается оккупированных территорий. Поэтому масштабы разрушений значительно больше.





06:05 В Краматорске российские оккупанты применили фосфорные боеприпасы

Видео для подтверждения использования Россией запрещенного вооружения выложил в Facebook первый заместитель руководителя патрульной полиции Киева Алексей Белошицкий.

«Очередное применение фосфорных боеприпасов в Краматорске. Запреты и конвенции — это для цивилизованного мира. А орки пришли „освобождать“. И „освобождать“ они умеют только так. Но вы будете пылать, как пылает этот фосфор», — написал Белошицкий.



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