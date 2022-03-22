Боевики «ДНР» захватили эвакуационную колонну под Мариуполем — Верещук 22 марта, 19:14 Цей матеріал також доступний українською Люди могут покинуть блокадный Мариуполь только на частном авто или пешком (Фото:Stringer/Reuters)

Возле Мариуполя боевики так называемой ДНР захватили колонну эвакуационных автобусов, которые должны были ехать по гуманитарному коридору. Об этом сообщила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук в эфире всеукраинского марафона.

Обновлено в 20:45. Верещук уточнила, что речь об 11 автобусах и четырех сотрудниках ГСЧС.

По словам Верещук, зеленого коридора из Мариуполя как такового нет — есть только для легковых авто и тех, кто может идти пешком. Люди вынуждены идти 10−20 км до пункта, где их могут посадить в автобусы.



Видео дня

«То, что они [оккупанты] делают, — это настоящее зверство. Сегодня на коридоре, который мы в очередной раз попробовали открыть, есть колонна автобусов и сотрудники ГСЧС, которых захватили представители „ДНР“. Они стоят возле Мангуша, мы пытаемся их вытащить всеми силами… Мы согласовали этот коридор, согласовали с Красным Крестом. Сейчас людей держат в заложниках. Сообщается, что технику заберут, а людей, возможно, отпустят, а возможно нет», — рассказала вице-премьер.

По словам Верещук, в блокадном Мариуполе до сих пор остаются больше 100 тысяч человек, из-под российских обстрелов смогли выехать 45 тысяч. В городе гуманитарная катастрофа, российские оккупанты обстреливают жилые районы и укрытия, в которых прячутся горожане.

С начала полномасштабного вторжения российские оккупанты уничтожили почти 80% инфраструктуры Мариуполя, из них 30% не подлежит восстановлению. По данным городских властей, погибли больше 2300 мирных жителей.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.