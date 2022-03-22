За день более 7 тысяч мариупольцев выехали в Запорожье по гуманитарным коридорам — Верещук

22 марта, 23:36
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Жители блокадного Мариуполя, 20 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Жители блокадного Мариуполя, 20 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук рассказала об итогах работы гуманитарных коридоров в Украине во вторник, 22 марта.

Во время брифинга Верещук сообщила, что из Бердянска за день были эвакуированы 1100 мариупольцев, сейчас они в безопасности в Запорожье. По гуманитарному коридору из Мариуполя в Запорожье 22 марта доехали 5926 человек на собственном транспорте, в Бердянск завезли гумпомощь (продукты и лекарства). При этом российские оккупационные войска нарушили договоренности и не пустили автобусы для эвакуации мариупольцев в поселки Никольское и Мелекино.

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11 автобусов и две машины ГСЧС были захвачены на российском блокпосте на въезде в Мангуш. Судьба 11 водителей и четырех представителей ГСЧС неизвестна. Верещук обратилась к Международному комитету Красного креста и ООН, которые «должны гарантировать, что на гумкоридорах не будет захвата заявленных в колоннах представителей», и потребовала сделать все для их немедленного освобождения.

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В течение дня в Бердянск доехали 24 автобуса, которые утром 23 марта начнут забирать людей в точке сбора возле спорткомплекса. В среду Украина планирует отправить из Запорожья дополнительные автомобили и бензовоз с топливом для мариупольцев.

  • Штаб помощи мариупольцам в Бердянске: 3 62 76; 3 52 52; 097 551 59 17; 050 439 75 29;
  • Штаб помощи мариупольцам в Запорожье: 095 220 41 11; 067 220 41 12;
  • Единый короткий номер штаба помощи мариупольцам: 0800 503 508.
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Мариуполь Гуманитарный коридор Ирина Верещук Война России против Украины

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