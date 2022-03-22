С начала полномасштабного вторжения России Украину покинули более 3,5 млн человек — ООН 22 марта, 15:00 Цей матеріал також доступний українською Польша массово принимает украинских беженцев (Фото:Jakub Orzechowski/Agencja Wyborcza.pl/Reuters)

С начала полномасштабного вторжения России Украину покинули более 3,5 млн жителей страны.

Об этом сообщили в Агентстве ООН по делам беженцев, пишет Reuters.

«Это еще одна трагическая веха для народа Украины, и она была достигнута чуть менее чем за месяц», — отметил представитель структуры Мэтью Солтмарш на брифинге.

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Из этого количества более 2 млн украинцев пересекли границу с Польшей.

В ООН также уточнили, что 6,5 млн украинцев стали внутренне перемещенными лицами. Украинские власти называют цифру, почти вдвое превышающую данные организации.

«Речь идет почти о четверти всего населения. Скорость и масштаб этого оттока и кризиса перемещения беспрецедентны в последнее время», — резюмировал Солтмарш.

14 марта Всемирная организация здравоохранения оценила количество пострадавших в результате войны России против Украины в 18 млн человек.

20 марта в ООН заявили, что свои дома покинули 10 млн украинцев.

21 марта советник главы Офиса президента Михаил Подоляк уточнил, что внутренне перемещенными лицами стали 11−12 млн украинцев.

22 марта — 27-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

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