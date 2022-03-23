В Харьковской области мужчина призывал к созданию «ХНР», ему сообщили о подозрении 23 марта, 06:15 Цей матеріал також доступний українською Мужчину взяли под стражу (Фото:Офис Генерального прокурора via Facebook)

В Харьковской области гражданин Украины призывал к созданию так называемой «ХНР», ему сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины (ч. 2 ст. 110 УКУ).

Об этом сообщает Офис генпрокурора Украины.

"По данным следствия, 38-летний мужчина в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, действовал в целях изменения границ территории и государственной границы. Он распространял в социальной сети Одноклассники призывы о вступлении в неофициальное общественное формирование с сепаратистской идеологией — создании "Харьковской народной республики"", —говорится в сообщении.

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Подозреваемый был взят под стражу.

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