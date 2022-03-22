Оккупанты планируют возобновить наступление в направлении Броваров 22 марта, 14:10 Цей матеріал також доступний українською Иллюстративное фото (Фото:REUTERS/Thomas Peter)

Российские оккупационные войска планируют возобновить наступательные действия в направлении Броваров Киевской области.



Об этом сообщает Генштаб.

Отмечается, что на указанном направлении противник проводит перегруппировку с целью возобновления наступательных действий.

«Продолжается логистическое обеспечение подразделений и инженерное оборудование занятых позиций», — говорится в сообщении.

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