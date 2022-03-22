Оккупанты планируют возобновить наступление в направлении Броваров
Иллюстративное фото (Фото:REUTERS/Thomas Peter)
Российские оккупационные войска планируют возобновить наступательные действия в направлении Броваров Киевской области.
Об этом сообщает Генштаб.
Отмечается, что на указанном направлении противник проводит перегруппировку с целью возобновления наступательных действий.
«Продолжается логистическое обеспечение подразделений и инженерное оборудование занятых позиций», — говорится в сообщении.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.