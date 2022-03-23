В Ровенской области оккупанты трижды нанесли удар по объекту военной инфраструктуры — глава ОВА

23 марта, 00:01
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Российские оккупанты (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

Российские оккупанты (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В Ровенской области российские войска трижды обстреляли объект военной инфраструктуры.

Об этом сообщил в Telegram глава Ровенской ОВА Виталий Коваль

«Во время одной из тревог вечером враг трижды нанес удар по объекту военной инфраструктуры. На месте работает комиссия, ущерб устанавливается», — сказал он.

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Коваль добавил, что за день украинские военные сбили один вражеский беспилотник и одну ракету.

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Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Ровенская область Война России против Украины

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