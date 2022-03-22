В зоне риска новорожденные и тяжелобольные. Херсону грозит гуманитарная катастрофа
Российские оккупанты временно захватили Херсон (Фото:Колыхаев Игорь/Facebook)
Так как российские оккупанты в Херсоне блокируют гуманитарный коридор, город может оказаться на грани катастрофы, в первую очередь в группе риска новорожденные дети, а также тяжелобольные люди.
Отмечено, что в городе очень не хватает продовольствия и медикаментов.
Об этом говорится на странице Министерства иностранных дел Facebook.
«В Херсоне также находятся около ста иностранных студентов, прежде всего из стран Африки. Несмотря на усилия правительства Украины и международных гуманитарных организаций, РФ отказывается создать гуманитарный коридор для эвакуации гражданских людей и доставки продовольствия. Гуманитарная ситуация стремительно ухудшается», — говорится в сообщении.
Кроме того, в дипломатическом учреждении призвали международное сообщество принять решительные меры против России, в частности, ввести новые болезненные экономические санкции, чтобы заставить ее снять блокаду с Херсона и других украинских городов, создать условия для безопасного выезда украинских и иностранных граждан.
Также МИД Украины призвал правительства иностранных государств, граждан которых российская армия удерживает в качестве заложников в Херсоне, усилить политическое давление на Москву.
Ранее НВ писал, что в Херсоне люди снова вышли на мирный митинг, кафиры применили против них слезоточивый газ.
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