В зоне риска новорожденные и тяжелобольные. Херсону грозит гуманитарная катастрофа

22 марта, 17:03
Цей матеріал також доступний українською
Российские оккупанты временно захватили Херсон (Фото:Колыхаев Игорь/Facebook)

Российские оккупанты временно захватили Херсон (Фото:Колыхаев Игорь/Facebook)

Автор: Елена Басараб

Так как российские оккупанты в Херсоне блокируют гуманитарный коридор, город может оказаться на грани катастрофы, в первую очередь в группе риска новорожденные дети, а также тяжелобольные люди.

Отмечено, что в городе очень не хватает продовольствия и медикаментов.

Об этом говорится на странице Министерства иностранных дел Facebook.

«В Херсоне также находятся около ста иностранных студентов, прежде всего из стран Африки. Несмотря на усилия правительства Украины и международных гуманитарных организаций, РФ отказывается создать гуманитарный коридор для эвакуации гражданских людей и доставки продовольствия. Гуманитарная ситуация стремительно ухудшается», — говорится в сообщении.

Видео дня

Кроме того, в дипломатическом учреждении призвали международное сообщество принять решительные меры против России, в частности, ввести новые болезненные экономические санкции, чтобы заставить ее снять блокаду с Херсона и других украинских городов, создать условия для безопасного выезда украинских и иностранных граждан.

Также МИД Украины призвал правительства иностранных государств, граждан которых российская армия удерживает в качестве заложников в Херсоне, усилить политическое давление на Москву.

Ранее НВ писал, что в Херсоне люди снова вышли на мирный митинг, кафиры применили против них слезоточивый газ.


Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Херсон Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ