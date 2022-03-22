У оккупантов серьезные проблемы с обеспечением, некоторые отказываются участвовать в войне против Украины — Генштаб
Бойцы ВСУ (Фото:Сухопутные войска ВСУ)
В Генеральном штабе ВСУ рассказали об оперативной ситуации в Украине по состоянию на 18:00 вторника, 22 марта, на 27-й день с начала полномасштабного вторжения России.
Главное из сводки Генштаба:
- российские оккупанты продолжают ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Житомирской, Киевской, Черниговской, Харьковской и Донецкой областях. Враг совершил более 80 вылетов, в том числе 29 — с аэродромов Барановичи и Бобруйск на территории Беларуси;
- в северо-восточной части Азовского моря находятся до пяти российских кораблей;
- личный состав отдельных подразделений центрального военного округа деморализован из-за значительных потерь, российские военные массово отказываются участвовать в войне против Украины. По данным Генштаба, в 155-й отдельной бригаде морской пехоты с начала войны около 220 военных отказались участвовать в вооруженной агрессии России. С 24 февраля погибли около 50 и были ранены около 110 военных этой части. Значительный резонанс в российском обществе также вызывает гибель российских старших офицеров в Украине;
- у противника значительные проблемы с тыловым обеспечением войск почти на всех направлениях, они несут серьезные потери из-за плохой организации системы медобеспечения. Так, подразделения 7-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск вс рф понесли значительные потери из-за несвоевременного оказания медпомощи, отсутствия системы эвакуации раненых и нехватки медпрепаратов.
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