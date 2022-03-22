Российские оккупанты обстреляли Бровары из артиллерии, один из снарядов попал по территории завода

22 марта, 16:02
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На территории завода повреждены семь автобусов (Фото:Киевская областная прокуратура/Facebook)

На территории завода повреждены семь автобусов (Фото:Киевская областная прокуратура/Facebook)

Во вторник, 22 марта, российские оккупанты обстреляли Бровары Киевской области.

Как сообщили в Киевской областной прокуратура, Россия совершила артиллерийский обстрел города. Один из снарядов попал на территорию одного из заводов, повредив семь автобусов и хозяйственные постройки.

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По предварительным данным, жертв нет.

Начато уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

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Утром Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупационные войска планируют возобновить наступательные действия в направлении Броваров Киевской области. Противник проводит перегрупировку.

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В 5 утра 24 февраля российский диктатор Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины.

22 марта — 27-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

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Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Киевская область Бровары Война России против Украины

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