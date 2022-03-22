В Харьковской области задержали адвоката, который сдавал РФ позиции ВСУ 22 марта, 15:15 Цей матеріал також доступний українською Злоумышленнику инкриминируют государственную измену (Фото:4711018/pixabay.com)

Украинские правоохранители разоблачили в Харьковской области адвоката, работавшего на российских оккупантов.

Об этом во вторник, 22 марта, сообщили в пресс-службе местной прокуратуры.

Злоумышленник, в частности, предоставлял представителям РФ через соцсети сведения о местонахождении и количестве военной техники ВСУ, находящихся на территории региона.

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В связи с этим против него начато уголовное производство по статье Государственная измена.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

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