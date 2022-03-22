Лукашенко уже совершил госизмену. Тихановская призвала белорусов сдаваться в плен в случае приказа о прямом вторжении в Украину 22 марта, 16:01 Цей матеріал також доступний українською Светлана Тихановская (Фото:Скриншот/Youtube/Светлана Тихановская)

Белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская из-за появления информации о возможном введении белорусских войск в Украину призвала белоруссов не воевать против Украины.

По ее словам, военнослужащие и любые должностные лица, отказавшиеся выполнять преступные приказы, освобождаются от ответственности за неисполнение таких приказов.

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«Военнослужащие, покинувшие поле боя или сдавшиеся в плен в Украине, освобождаются от ответственности», — сказала она.

Тихановская заявила, что Лукашенко уже совершил государственную измену, предоставив территорию Беларуси для российской агрессии против Украины.

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«Он и все должностные лица, содействующие агрессии, неминуемо предстанут перед судом и понесут наказание за государственную измену, а в случае вторжения в Украину — и за военные преступления», — сказала она.

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