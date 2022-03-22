Гарантии для Украины должны стать краеугольным камнем послевоенной мировой безопасности — Ермак 22 марта, 22:02 Цей матеріал також доступний українською Андрей Ермак (Фото:ОП)

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украине необходимы надежные гарантии безопасности из-за полномасштабного вторжения России.

Во время видеовстречи с представителями Королевского института международных дел Chatham House (Великобритания) Ермак подчеркнул, что будущие гарантии безопасности для Украины должны быть многосторонними и юридически обязывающими.

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«Они [гарантии] должны стать краеугольным камнем послевоенной мировой безопасности. Все будущее мира зависит от этого соглашения… Украина усвоила печальный урок Будапештского меморандума 1994 года. Мы заплатили очень высокую цену за наши прошлые ошибки. И мы их не повторим. Безопасность Украины — безопасность мира», — написал глава ОП в Twitter.

15 марта президент Владимир Зеленский заявил, что Украине уже не удастся вступить в НАТО, поскольку страна услышала, что «нам туда не войти». Альянс отказывается закрыть воздушное пространство над Украиной и остановить российские авиаудары, заявляя, что это может привести к эскалации и третьей мировой войне.



Глава государства считает, что Украине нужны долгосрочные и юридически закрепленные гарантии безопасности. 16 марта, выступая перед Конгрессом США, Владимир Зеленский предложил создать новое объединение U-24 — союз, который будет гарантировать, что каждый агрессор получит скоординированный ответ мира быстро и эффективно за первые 24 часа с начала нападения.



Украина на переговорах не согласится на российские ультиматумы и не пойдет на уступки по ключевым вопросам, подчеркивают представители Офиса президента.



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