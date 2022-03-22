Российские оккупанты уничтожают оптовые склады с продуктами питания в Северодонецке — глава ОВА 22 марта, 08:43 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты продолжают обстреливать города Луганской области (Фото:Сергей Гайдай/Telegram)

В Северодонецке Луганской области российские оккупанты уничтожают оптовые склады с продуктами питания.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«В Северодонецке армия рф продолжает уничтожать оптовые склады с продуктами питания. Бьют прицельно, потому что знают куда именно. Им удалось принести ущерб местному бизнесу, но жители города будут с едой — поставки нами отлажены», — отметил он.

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Гайдай уточнил, что за 21 марта в области из-за атак оккупантов произошло 14 пожаров.

Повреждены около 25 объектов, из них — два многоквартирных и 16 частных жилых домов, детская больница в Северодонецке, школа в Рубежном, продовольственный склад, хозяйственные постройки, гаражи, объекты инфраструктуры.

В течение суток Россия систематически обстреливала Рубежное.

В 5 утра 24 февраля российский диктатор Владимир Путин объявил о начале «военной операции» против Украины.

22 марта — 27-й день полномасштабной войны с Россией. Российские оккупанты наступают с севера, востока и юга, обстреливая из артиллерии и с воздуха мирные города по всей Украине.

С первых дней войны наиболее сложная ситуация наблюдается в Харькове, Чернигове, Сумах, Мариуполе, в Киеве и окрестностях столицы.

Оккупанты также пытаются захватить те территории Донецкой и Луганской областей, которые до войны находились под контролем Украины.

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