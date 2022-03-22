На линии фронта под Киевом пропал фотожурналист Макс Левин

22 марта, 16:22
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Макс Левин (Фото:Maks Levin / Facebook)

Макс Левин (Фото:Maks Levin / Facebook)

Украинский фотожурналист и документалист Макс Левин не выходил на связь с 13 марта, сообщил его друг и коллега Маркиян Лысейко. Об этом пишет Укринформ.

Лысейко рассказал, что Левин уехал на машине фотографировать боевые действия 13 марта. Он остановился возле села Гута-Межигорская в Вышгородском районе под Киевом и направился в село Мощун. Последнее сообщение с его телефона поступило в 11:23 в этот день, после чего он не выходил на связь. Позже коллеги журналиста узнали, что в районе, где должен был работать Левин, начались ожесточенные бои. Лысейко предположил, что фотожурналист может быть ранен или захвачен в плен российскими военными.

Видео дня
https://www.facebook.com/Markiian/posts/5114784358571979
https://www.facebook.com/olena.maksymenko/posts/10159973632864583

Макс Левин родился в Киевской области в 1981 году. Он сотрудничал со многими украинскими и международными СМИ, в том числе Reuters, Associated Press, BBC, TRT World, LB.ua и Hromadske. Его фотографии публиковали Wall Street Journal, Time, Breaking News Poland, EU Agenda, World News, The Moscow Times, Vatican News и Радио Свобода. Большая часть его документальных проектов связаны с войной на Донбассе.

Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Киевская область Макс Левин Война России против Украины

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