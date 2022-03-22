«Увязли на занятых позициях». Россия не достигла ни одной из возможных целей в Украине — Пентагон 22 марта, 11:00 Цей матеріал також доступний українською Россия не достигла в Украине ни одной из возможных целей, заявили в Пентагоне (Фото:Генштаб)

По информации Пентагона, на текущий момент Россия не достигла в Украине ни одной из возможных целей, поставленных перед началом полномасштабного вторжения.

Представитель американского оборонного ведомства заявил, что использование Россией обстрелов с использованием артиллерии и ракет является «отчаянной попыткой» добиться перелома ситуации, а ее военные «увязли» на занятых позициях, сообщает Голос Америки.

Видео дня

Чиновники США отметили, что использование Россией гиперзвукового оружия может быть обусловлено как стремлением «послать сигнал» Западу, так и постепенным исчерпыванием запасов другого высокоточного оружия.

При этом в Пентагоне считают, что России доступно «значительное большинство» баллистических вооружений и «более половины» крылатых ракет воздух-земля.

Слушайте подкаст на эту тему

По оценкам правительства США, Россия в настоящее время использует в Украине менее 90% военных сил, накопленных перед началом войны.

«Они много используют, но надо помнить, что они очень много и накопили», — отметил чиновник.

В США считают, что Владимиру Путину до сих пор доступно «значительное большинство» боевых сил накопленных против Украины.



В то же время Украина сохранила около 90% боевой силы и средств благодаря постоянному пополнению со стороны международного сообщества.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.