Ситуация в Тростянце: оккупанты расстреляли женщину на велосипеде, в городе вспыхнул большой пожар
Обстрелы в Сумской области (Фото:https://t.me/Zhyvytskyy)
В Тростянце оккупанты расстреляли женщину, которая ехала на велосипеде. Кроме того, вечером вспыхнул большой пожар, к которому не могут добраться спасатели.
Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий.
По его словам, российские оккупанты расстреляли женщину, которая ехала на велосипеде.
К вечеру в городе вспыхнул большой пожар. Из-за уличных боев спасатели не могут добраться до места горения и потушить его.
Ранее Живицкий заявил, что кафиры постоянно похищают школьные автобусы, авто спецслужб и гражданские машины.
Кроме того, в Тростянецкой общине российские оккупанты совершают террор и настоящий геноцид.
Ранее отмечалось, что в Тростянце Сумской области российские оккупанты разместили свое вооружение и заставляют мирных жителей по ночам сидеть на улицах вблизи техники как живой щит.
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