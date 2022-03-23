Ситуация в Тростянце: оккупанты расстреляли женщину на велосипеде, в городе вспыхнул большой пожар

23 марта, 03:09
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Обстрелы в Сумской области (Фото:https://t.me/Zhyvytskyy)

Обстрелы в Сумской области (Фото:https://t.me/Zhyvytskyy)

В Тростянце оккупанты расстреляли женщину, которая ехала на велосипеде. Кроме того, вечером вспыхнул большой пожар, к которому не могут добраться спасатели.

Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий.

По его словам, российские оккупанты расстреляли женщину, которая ехала на велосипеде.

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К вечеру в городе вспыхнул большой пожар. Из-за уличных боев спасатели не могут добраться до места горения и потушить его.

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Ранее Живицкий заявил, что кафиры постоянно похищают школьные автобусы, авто спецслужб и гражданские машины.

Кроме того, в Тростянецкой общине российские оккупанты совершают террор и настоящий геноцид.

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Ранее отмечалось, что в Тростянце Сумской области российские оккупанты разместили свое вооружение и заставляют мирных жителей по ночам сидеть на улицах вблизи техники как живой щит.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Оккупант Сумская область Война России против Украины

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