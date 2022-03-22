Пентагон о действиях ВСУ: Демонстрируют впечатляющие способности, защищая свои города и сограждан 22 марта, 09:24 Цей матеріал також доступний українською В Пентагоне высоко оценили действия украинских военных (Фото:Handout via REUTERS)

Украинские силы, в том числе мирные жители, продолжают срывать действия российской оккупационной армии на земле и в воздухе.



Об этом заявил высокопоставленный чиновник Пентагона.

«Совершенно ясно, что украинцы не проявляют признаков прекращения сопротивления и замедления своих атак на российскую армию… Украинцы демонстрируют впечатляющие способности, защищая свои города и сограждан», — отметил он.

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По словам представителя американского оборонного ведомства, российским оккупантам пока удалось захватить лишь несколько населенных пунктов, самым крупным из которых является Херсон. И даже когда город оказался в руках России, украинские силы контратаковали, пытаясь вернуть его.

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Чиновник также высоко оценил использование вооруженными силами Украины предоставленной помощи и систем ПВО.

Россияне несут потери каждый день. По словам чиновника, они теряют самолеты, бронетехнику, транспортные средства, артиллерию, вертолеты и самолеты.

«Мы по-прежнему наблюдаем нежелание многих российских пилотов рисковать в воздушном пространстве Украины», — добавил он.

По данным США, с начала вторжения Россия выпустила более 1100 ракет по целям в Украине. Российская армия продолжает подвергать украинские города ракетным и артиллерийским обстрелам.

Сообщается, что некоторые российские силы испытывают проблемы с моральным духом. Российские солдаты просто не были полностью готовы к операциям такой интенсивности в течение такого длительного времени на стольких различных направлениях наступления. Они не ожидали такого уровня сопротивления.



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