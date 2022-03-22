«Каждый вылет — настоящий бой». NYT опубликовала материал об украинском летчике, который сбивает российские самолеты 22 марта, 19:12 Цей матеріал також доступний українською Украинский истребитель (Фото:Міністерство оборони України / Facebook)

Украинским Воздушным силам приходится противостоять значительно превосходящим в численности российским ВВС, которые, однако, с начала войны так и не смогли установить господство в небе на Украиной.

New York Times пообщалась с одним из летчиков, которому удалось сбить самолеты оккупантов.

Его зовут Андрей, ему 25 лет. Его фамилия не указано по соображениям безопасности.

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НВ приводит отрывки из материала NYT.

Каждую ночь украинские пилоты, такие как Андрей, находятся в авиационном ангаре, ожидая громкой команды из одного слова: Воздух!

Андрей забирается в свой сверхзвуковой самолет Су-27 и торопливо выруливает на взлетно-посадочную полосу, стараясь как можно быстрее подняться в воздух. Он должен взлететь так быстро, что еще не знает своего задания на эту ночь, хотя общая картина всегда одна и та же — вступить в бой с российскими ВВС.

На счету украинского летчика уже 10 боевых вылетов.



«Я не провожу никаких проверок. Я просто взлетаю», — рассказывает Андрей.

«Каждый вылет — настоящий бой. В каждом бою с российскими самолетами нет равенства. У них всегда в воздухе в пять раз больше самолетов», — говорит Андрей.

Считается, что Россия совершает около 200 самолето-вылетов в день, а Украина — от 5 до 10.

Андрей рассказал, что в ночном небе он полагается на приборы, чтобы различать позиции вражеских самолетов, которые, по его словам, есть всегда. Он сбивал российские самолеты, но ему не разрешили сказать, сколько и какого типа. Украинский летчик отметил, что его система наведения может вести огонь по самолетам на расстоянии нескольких десятков километров.

«У меня в основном задачи по поражению воздушных целей, по перехвату самолетов противника. Я жду, когда ракета захватит цель. После этого нажимаю огонь», — говорит Андрей.

Описывая свои чувства после уничтожения вражеского самолета, он сказал:

«Я счастлив, что этот самолет больше не будет бомбить мои мирные города. И как мы видим на практике, именно это и делают российские самолеты».

Большая часть воздушных боев в Украине ведется ночью, поскольку российские самолеты атакуют в темноте, когда они менее уязвимы для средств ПВО. По словам Андрея, в воздушных боях над Украиной россияне летали на нескольких современных самолетах Сухого, таких как Су-30, Су-34 и Су-35.

«У меня был случай, когда я приблизился к российскому самолету на достаточно близкое расстояние, чтобы прицелиться и выстрелить. Я уже его видел, но ждал, пока моя ракета зафиксируется, и в то же время с земли мне говорят, что по мне уже выпущена ракета», — говорит Андрей.

Он начал маневрировать на своем самолете и совершил серию экстремальных виражей, пикирований и подъемов, чтобы исчерпать запасы топлива летящих за ним ракет.

«Время, которое у меня есть, чтобы спасти себя, зависит от того, как далеко в меня была выпущена ракета и какая ракета», — сказал он.

Во время интервью он рассказал, что все еще чувствует огромный прилив адреналина в своем теле, «потому что каждый полет — это бой».

Андрей окончил Харьковское военно-воздушное училище, в подростковом возрасте решив стать летчиком.

«Ни я, ни мои друзья никогда не думали, что нам придется столкнуться с настоящей войной. Но оказалось, что это не так», — сказал он.

Андрей перевез жену в более безопасную часть Украины, но она не уехала из страны. Она целыми днями плетет самодельные маскировочные сети для украинской армии. Он никогда не сообщает членам семьи, когда идет на дежурство, и звонит только после возвращения с ночного вылета.

«Мне нужно просто использовать свои навыки, чтобы победить. Мои навыки лучше, чем у россиян. Но с другой стороны, многие из моих друзей, и даже более опытные, чем я, уже мертвы», — говорит Андрей.

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