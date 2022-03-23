Переговоры с Россией сложные, иногда скандальные, но мы шаг за шагом идем вперед — Зеленский 23 марта, 00:00 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Владимир Зеленский в новом обращении заявил, что переговоры с Россией о прекращении полномасштабной войны продолжаются фактически ежедневно.

Глава государства рассказал, что Украина продолжает на разных уровнях работать над тем, чтобы Россия прекратила полномасштабное вторжение:

"…Украинские представители работают в переговорах, которые идут фактически каждый день. Тяжело? Очень, временами скандально, но шаг за шагом идем вперед".

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Зеленский также поблагодарил всех международных посредников, которые «борются за Украину, за Европу, за правду, доносят в Москву реальную картину и побуждают реалистично смотреть на то, что происходит в боях, и на то, что мир не остановится в защите правды».

Россия и Украина после начала полномасштабной войны РФ против нашей страны провели три этапа переговоров на территории Беларуси — 28 февраля, 4 и 7 марта. После этого переговоры перешли в дистанционный формат и идут регулярно.

По словам участника украинской переговорной делегации, советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, позиция страны-агрессора на переговорах в последнее время смягчилась, а через несколько недель стороны могут начать работу над организацией встречи Зеленского с Путиным. Они могут встретиться, как только украинская и российская делегации закончат работу над документами.



Украина на переговорах не согласится на российские ультиматумы и не пойдет на уступки по ключевым вопросам, подчеркивают представители Офиса президента.

По словам главы ОП Андрея Ермака, украинская сторона также хочет получить четкие гарантии безопасности, и многие иностранные партнеры Украины уже согласились выступить гарантами.



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