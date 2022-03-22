«Можете стать следующими»: в МИД Украины предостерегли Венгрию от подыгрывания Кремлю

22 марта, 10:33
Цей матеріал також доступний українською
В МИД предупредили Венгрию, что РФ не собирается останавливаться на Украине (Фото:Rob Williams/flickr.com)

В МИД предупредили Венгрию, что РФ не собирается останавливаться на Украине (Фото:Rob Williams/flickr.com)

В Министерстве иностранных дел заявили, что без мира в Украине безопасность Венгрии гарантировать тоже невозможно.

Об этом в комментарии НВ сказал спикер ведомства Олег Николенко.

Читайте также:
Посол России пригрозил странам НАТО: Откуда вы знаете, что у нас нет планов против Хорватии, Польши, Болгарии?

Таким образом он ответил на слова своего венгерского коллеги Петера Сийярто, который, несмотря на военную агрессию кремлевского режима, высказался против международной миротворческой миссии в Украине, закрытии ее неба, поставок ВСУ оружия и санкций ЕС в отношении российских нефти и газа.

Видео дня

«По его убеждению, чтобы не провоцировать Россию, Венгрии не следует поддерживать закрытие украинского неба и развертывание операции по поддержанию мира, а также разрешать транзит по венгерской территории военной помощи для украинской армии. „Не провоцировать Россию“ — это распространенный довод, когда нужно дать РФ больше пространства для агрессии», — отметил Николенко.

Слушайте подкаст на эту тему

Представитель МИД подчеркнул, что Украина сейчас «фактически защищает восточный рубеж НАТО», и, если РФ удастся реализовать свой преступный план, «следующей целью станут наши соседи».

Читайте также:

Игорь Калабухов (Фото:Ambasada Ruske Federacije u Bosni i Hercegovini) Страна-агрессор запугивает. Россия пригрозила Боснии и Герцоговине «примером Украины», если она решит вступить в НАТО

«Об этом сейчас открыто говорят российские послы за границей… Пора быть честными с самими собой. Бесполезно надеяться на то, что попытки задобрить агрессора будут иметь успех. Это доказывает история, в том числе и самой Венгрии. Поэтому наши партнеры должны заботиться о том, чтобы Украина выстояла и победила российское зло», — подчеркнул он.

Николенко также добавил, что РФ пытается использовать так называемый «венгерский фактор», чтобы расшатать ситуацию в Закарпатье, в связи с чем призвал Будапешт открыто осудить это и «воспользоваться своими развитыми каналами связи с Москвой для предотвращения любых провокаций с целью разжигания межэтнической розни».

Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Венгрия Российская агрессия МИД Украины Петер Сийярто Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ