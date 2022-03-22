«Можете стать следующими»: в МИД Украины предостерегли Венгрию от подыгрывания Кремлю 22 марта, 10:33 Цей матеріал також доступний українською В МИД предупредили Венгрию, что РФ не собирается останавливаться на Украине (Фото:Rob Williams/flickr.com)

В Министерстве иностранных дел заявили, что без мира в Украине безопасность Венгрии гарантировать тоже невозможно.

Об этом в комментарии НВ сказал спикер ведомства Олег Николенко.

Таким образом он ответил на слова своего венгерского коллеги Петера Сийярто, который, несмотря на военную агрессию кремлевского режима, высказался против международной миротворческой миссии в Украине, закрытии ее неба, поставок ВСУ оружия и санкций ЕС в отношении российских нефти и газа.

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«По его убеждению, чтобы не провоцировать Россию, Венгрии не следует поддерживать закрытие украинского неба и развертывание операции по поддержанию мира, а также разрешать транзит по венгерской территории военной помощи для украинской армии. „Не провоцировать Россию“ — это распространенный довод, когда нужно дать РФ больше пространства для агрессии», — отметил Николенко.

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Представитель МИД подчеркнул, что Украина сейчас «фактически защищает восточный рубеж НАТО», и, если РФ удастся реализовать свой преступный план, «следующей целью станут наши соседи».

«Об этом сейчас открыто говорят российские послы за границей… Пора быть честными с самими собой. Бесполезно надеяться на то, что попытки задобрить агрессора будут иметь успех. Это доказывает история, в том числе и самой Венгрии. Поэтому наши партнеры должны заботиться о том, чтобы Украина выстояла и победила российское зло», — подчеркнул он.

Николенко также добавил, что РФ пытается использовать так называемый «венгерский фактор», чтобы расшатать ситуацию в Закарпатье, в связи с чем призвал Будапешт открыто осудить это и «воспользоваться своими развитыми каналами связи с Москвой для предотвращения любых провокаций с целью разжигания межэтнической розни».

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