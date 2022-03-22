Нашел крайнего: Шойгу отстранил командующего 6-й армии за катастрофические потери в Украине — журналист 22 марта, 13:59 Цей матеріал також доступний українською Владислав Ершов потерял в Украине более 2 тысяч солдат, в том числе 180 срочников (Фото:rus.team)

Министр обороны России Сергей Шойгу отстранил от исполнения обязанностей командующего 6-й армии ВС РФ генерал-лейтенанта Владислава Ершова, сообщил журналист Роман Цимбалюк.

По его словам, причиной этого стали обвинения в катастрофических потерях личного состава в Украине.

«Потери личного состава 6-й общевойсковой армии составляют более 2000 военнослужащих, из которых около 180 человек — солдаты-срочники. На данный момент, генерал Ершов находится под домашним арестом, по нему ведется следствие», — рассказал журналист.

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