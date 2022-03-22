Нечем стрелять. Количество воздушных атак из Беларуси по Украине упало в шесть раз 22 марта, 17:48 Цей матеріал також доступний українською Количество воздушных атак с Беларуси существенно сократилось (Фото:ВВС Украины)

Количество авианалетов из Беларуси сократилось с пятидесяти до пяти раз на день.

Об этом пишет независимый аналитик по обороне Конрад Музыка в Twitter.



Музык специализируется на исследовании военного потенциала России и Беларуси, он приводит данные белорусского портала MotolkoHelp. Цифры показывают, что с 1-го по 20 марта произошло снижение воздушных атак из территории Беларуси, хоть и нелинейно.



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Так, например, пик воздушных операций был 7-го марта — 51 операция в день, а 18-го марта — всего 8 операций. Количество ракет, выпущенных из Беларуси по Украине также сократилось. Пик ракетных ударов пришелся на 9 марта — 23 пуска, а 18-го марта — только пять.



Виктор Кевлюк, эксперт Центра оборонных стратегий, полковник запаса поделился мнением с НВ, что уменьшение авианалетов и ракетных пусков из Беларуси свидетельствует об общем истощении ракетного банка агрессора.

Так, по данным Пентагона, российские войска выпустили более 1080 ракет по украинской земле с начала вторжения.

Количество ракетных атак и авианалетов из территории Беларуси / Фото: twitter.com

По мнению Кевлюка, сказалась потеря агрессором трети самолетов, которые были подготовлены к вторжению. Это число составляло 330 штук. Согласно официальным данным Украины, Россия потеряла 100 самолет и 125 вертолетов.

«Здесь стоит смотреть количество пилотов, способных к профессиональным действиям в небе. Сбито около 100 самолетов, то есть минус 100 пилотов. На оставшихся нагрузка выросла на 30%. Бремя потерь подсознательно давит. Там знатная проблема», — говорит он. Добавляет, что исчерпание запаса ракет объясняется неспособностью их изготовлять.

По соображениям Кевлюка, РФ еще исчерпали запасы ракет корабельного базирования. В большей степени, агрессор располагает сейчас советскими ракетами Точка-У «земля-земля» и воздушного базирования — стратегическими крылатыми ракетами «воздух-земля» КР Х-101. Их осталось, говорит эксперт, немного, но есть достаточное количество, старых советских аналогов Х-55.

Последние обстрелы Яворовского полигона и военных объектов Ровенской области совершены с применением стратегической авиации, указывает Кевлюк, которые выпускают ракеты из-за пределов досягаемости украинских ПВО.

Напомним, что по данным Минобороны, российские войска использовали почти весь потенциал крылатых ракет морского базирования Калибр и оперативно-тактических ракетных комплексов Искандер после массированных ударов по Украине.

Тем не менее, Командование Воздушных сил Украины отметили, что с 21 марта россияне нарастили авиационное присутствие в воздушном пространстве Украины.

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