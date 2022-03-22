В Николаевской области сбили российскую крылатую ракету 22 марта, 18:55 Цей матеріал також доступний українською Украинские десантники уничтожили высокобюджетную российскую крылатую ракету (Фото:Facebook/80 отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ)

В Николаевской области украинские десантники сбили российскую крылатую ракету, которая могла упасть на Кропивницкий.



Об этом в Facebook сообщила 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВСУ.

«Украинские десантники во время боевого дежурства, подразделение ПВО, в небе над селом в Николаевской области, зафиксировал и точным выстрелом из ПЗРК „Игла“ уничтожил российскую крылатую ракету, летевшую в направлении г. Кропивницкого. Даже страшно представить, сколько могло бы погибнуть гражданских людей, если бы 400 кг тротила ( что несла в себе ракета-убийца), упали на мирный город», — говорится в сообщении.



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Подчеркивается, что высокобюджетная российская крылатая ракета уничтожена, а значит, враг — россия и ее армия — стали еще беднее ( что ускорит крах путинского режима).

Украинские защитники точным выстрелом из ПЗРК в очередной раз продемонстрировали врагу, что не нужно идти на нашу землю, залетать в наше небо и заходить в наше море, подытожили в бригаде ВСУ.

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