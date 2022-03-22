Украина стала частью языкового пространства ЕС — омбудсмен 22 марта, 18:45 Цей матеріал також доступний українською Мурал в поддержку Украины на улице Парижа, Франция, 14 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Украинский языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил, что 21 марта Генеральная ассамблея Европейской федерации национальных языковых институций (EFNIL) единогласно решила предоставить Украине статус ассоциированного члена EFNIL.

«Сегодня фронт борьбы за Украину — это и фронт утверждения украинского языка. Поэтому для нас большая честь присоединиться к континентальной семье языковых институций. Членство в EFNIL позволит Украине формировать стратегию законодательной защиты украинского языка как будущего языка ЕС. В это непростое для Украины время нам очень важна поддержка ведущих языковых институций Европы — наших международных партнеров», — подчеркнул Креминь в Facebook.



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Выступая на заседании Генассамблеи EFNIL омбудсмен рассказал о лингвоциде, который совершают россияне во временно захваченных районах Донецкой и Луганской областей. Там враги объявляют, что после возобновления учебы в школах не будут изучаться украинский язык, украинская литература и история Украины.

В пресс-службе языкового омбудсмена объяснили, что EFNIL объединяет национальные языковые институции стран — членов ЕС. Среди ее задач — контроль за соблюдением языкового законодательства, защита государственных языков, сбор материалов о языковой политике в ЕС и приобщение к изучению официальных европейских языков.

21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над выводом относительно членства Украины в ЕС. По словам президента Владимира Зеленского, вывод Европейской комиссии будет подготовлен в течение нескольких месяцев.

24 февраля Россия начала полномасштабное вторжение в Украину. Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС 28 февраля. Следом за Украиной заявку на вступление в ЕС подали Грузия и Молдова.

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