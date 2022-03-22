Великобритания предоставила Украине более 4 тысяч противотанковых комплексов NLAW — британское Минобороны
Новые участники сил территориальной обороны принимают участие в военных учениях (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Великобритания предоставила Украине более 4 тысяч противотанковых комплексов NLAW для защиты от российской агрессии, сообщает Министерство обороны Великобритании.
В ведомстве заявили, что у Великобритании достаточно систем вооружения, чтобы защитить как свою национальную безопасность, так и сохранить обязательства перед НАТО.
17 марта глава Минобороны королевства Бен Уоллес заявил, что Великобритания развернет в Польше систему противовоздушной обороны (ПВО) Sky Sabre.
Это сделано, чтобы выразить Польше поддержку и защитить ее воздушное пространство от любой возможной агрессии со стороны России.
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