Великобритания предоставила Украине более 4 тысяч противотанковых комплексов NLAW — британское Минобороны 22 марта, 17:18 Цей матеріал також доступний українською Новые участники сил территориальной обороны принимают участие в военных учениях (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Великобритания предоставила Украине более 4 тысяч противотанковых комплексов NLAW для защиты от российской агрессии, сообщает Министерство обороны Великобритании.

В ведомстве заявили, что у Великобритании достаточно систем вооружения, чтобы защитить как свою национальную безопасность, так и сохранить обязательства перед НАТО.

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Update on Russia's latest attempt to spread disinformation:



The UK has provided over 4,000 NLAWs to the Ukrainian Armed Forces to continue their resistance against Russian aggression. (1/3) — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) March 22, 2022

17 марта глава Минобороны королевства Бен Уоллес заявил, что Великобритания развернет в Польше систему противовоздушной обороны (ПВО) Sky Sabre.

Это сделано, чтобы выразить Польше поддержку и защитить ее воздушное пространство от любой возможной агрессии со стороны России.



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