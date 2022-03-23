Укрзализныця объявила график эвакуационных поездов на 23 марта
Укрзализныця (Фото:Артем Ильин)
Укрзализныця обнародовала график дополнительно назначенных эвакуационных рейсов на 23 марта.
На своей странице в Facebook компания сообщила, что назначены следующие эвакуационные поезда:
Киев, Дарницкий вокзал:
- 8:00 — Интерсити+ Дарница — Львов;
- 17:00 — Интерсити+ Дарница — Львов.
Харьков:
- 8:00 — Интерсити+ Харьков — Львов;
- 11:30 — № 209/210 Харьков — Ивано-Франковск;
- 15:00 — Интерсити+ Харьков — Львов.
Днепр:
20:00 — № 234/233 Днепр — Чоп.
Краматорск:
13:00 — № 279/278 Краматорск — Львов;
16:00 — № 285/284 Краматорск — Львов.
Также дополнительный рейс отправится:
Из Одессы в Ужгород в 22:32.
Отмечено, что актуальный график регулярных поездов на следующий день обновляется ежедневно около 00:00 на сайте.
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