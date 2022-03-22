Поднимет вопрос бесполетной зоны. Зеленский примет участие в саммите лидеров стран НАТО 22 марта, 22:39 Цей матеріал також доступний українською Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в саммите лидеров стран НАТО 24 марта, сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров в эфир телемарафона.

«Украина там будет принимать активное участие. Какое именно мы пока определяем. Как минимум это будет обращение президента, как максимум — полноценное участие», — рассказал Никифоров.

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Пресс-секретарь добавил, Зеленский будет обращаться к лидерам стран НАТО в формате видео.

«Будем говорить о том, что необходимо прекратить военные преступления РФ против украинского населения и гражданской инфраструктуры. Это можно сделать несколькими путями: закрыть небо или предоставить Украине мощные средства ПВО и авиацию», — уточнил он.

С самых первых дней войны украинское руководство просит западные страны внедрить над Украиной бесполетную зону для военной авиации агрессора. Это означает, что все летящие объекты над Украиной: самолеты, вертолеты и запущенные ракеты РФ будут сбиваться без предупреждения. Для выполнения этой задачи ВВС Украины нуждаются в достаточном количестве самолетов, систем ПВО и современных радиолокационных станций, которых не хватает.

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