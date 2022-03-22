В Луганской области российские изверги обстреляли детскую больницу — ГСЧС
Спасатели оперативно эвакуировали семь маленьких пациентов (Фото:Facebook/ ГСЧС)
В Северодонецке Луганской области российские оккупанты обстреляли детскую больницу.
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.
«В Северодонецке российские изверги открыли огонь по детской больнице.В результате чего произошло возгорание крыши. Наши спасатели оперативно эвакуировали 7 маленьких пациентов и 15 взрослых, 8 из которых — это врачи, в безопасное место» — рассказали в ведомстве.
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