В Луганской области российские изверги обстреляли детскую больницу — ГСЧС 22 марта, 15:27 Цей матеріал також доступний українською Спасатели оперативно эвакуировали семь маленьких пациентов (Фото:Facebook/ ГСЧС)

В Северодонецке Луганской области российские оккупанты обстреляли детскую больницу.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.



«В Северодонецке российские изверги открыли огонь по детской больнице.В результате чего произошло возгорание крыши. Наши спасатели оперативно эвакуировали 7 маленьких пациентов и 15 взрослых, 8 из которых — это врачи, в безопасное место» — рассказали в ведомстве.

Видео дня

Вражеская армия продолжает обстреливать Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Попасную, Новодружеск, Тошковку.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.