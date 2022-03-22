В Луганской области российские изверги обстреляли детскую больницу — ГСЧС

22 марта, 15:27
Цей матеріал також доступний українською
Спасатели оперативно эвакуировали семь маленьких пациентов (Фото:Facebook/ ГСЧС)

Спасатели оперативно эвакуировали семь маленьких пациентов (Фото:Facebook/ ГСЧС)

Автор: Елена Басараб

В Северодонецке Луганской области российские оккупанты обстреляли детскую больницу.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

«В Северодонецке российские изверги открыли огонь по детской больнице.В результате чего произошло возгорание крыши. Наши спасатели оперативно эвакуировали 7 маленьких пациентов и 15 взрослых, 8 из которых — это врачи, в безопасное место» — рассказали в ведомстве.

Видео дня

Вражеская армия продолжает обстреливать Северодонецк, Рубежное, Лисичанск, Попасную, Новодружеск, Тошковку.

Читайте также:

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Луганская область ГСЧС

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ