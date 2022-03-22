«Украина выстоит». Сколько еще будет продолжаться война и что понадобится для победы — военный эксперт 22 марта, 13:15 Цей матеріал також доступний українською Жилые дома после обстрелов Мариуполя. 19 марта 2022 года (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

Паритета в живой силе на войне, продолжающейся 27-й день, вряд ли можно достичь, ведь Россия к боевым действиям может привлекать даже 17-летних, убежден военный эксперт Сергей Грабский. Впрочем, он не считает, что Украина проиграет.

«Речь идет об эффективности использования этой живой силы. <...> Мы проводим подготовку и обучение. Следует понимать, что сегодня война ведется не массами пехоты, а преимущественно техническими средствами. Для этого нужно иметь военнообученные ресурсы», — пояснил Грабский в эфире Радио НВ.

Видео дня

Потери врагом наземной и авиационной техники, по мнению эксперта, свидетельствуют не о «количестве сожженного железа», а об уничтожении обученного личного состава:

«Можно забрасывать Украину пушечным мясом, посылая в бой неподготовленные резервы, ресурсы, но эффективность таких действий будет минимальной. В то же время ВСУ уже показали свою эффективность в ведении маневровой обороны и нанесении контрударов, поэтому можно утверждать, что Украина выстоит».

Однако, предостерегает эксперт, впереди тяжелые бои и испытания. По оценкам Грабского, война продлится еще полгода по меньшей мере, поэтому Украине понадобятся не только советские системы противовоздушной обороны, но и современные:

«Надо понимать, что война не закончится завтра. К сожалению, у меня такая уверенность, как бы это досадно ни звучало, что она не закончится и в течение полугода. Мы будем дальше продолжать обороняться, поэтому нам понадобятся более высококлассные, мощные и модерновые комплексы [ПВО] Patriot».

Их использованию предшествует достаточно длительное обучение специалистов, добавил эксперт, однако системы усилят способность Украины защищать небо.

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 15 300 своих солдат.

По информации Пентагона, на текущий момент Россия не достигла в Украине ни одной из возможных целей, поставленных до начала войны. В то же время в американском оборонном ведомстве считают, что «украинцы демонстрируют впечатляющие способности, защищая свои города и сограждан».

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.