И снова Чернобаевка. В аэропорту Херсонской области в восьмой раз уничтожили оккупантов 22 марта, 17:44 Цей матеріал також доступний українською Все пути ведут в Чернобаевку (Фото:Twitter)

Вооруженные силы Украины сегодня, 22 марта, в восьмой раз ударили по аэропорту на Херсонщине, где российские оккупанты хранят свою военную технику.



Об этом в Facebook сообщает воздушное командование «Восток».



«Восьмая серия первого сезона. Без перерыва в рекламу», — пишут украинские защитники.

Число уничтоженной вражеской техники уточняется.

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Ранее НВ сообщал, что Вооруженные силы Украины в седьмой раз атаковали российских оккупантов в аэропорту в Чернобаевке. Об этом сообщил советник главы ОП Алексей Арестович.

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