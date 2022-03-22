И снова Чернобаевка. В аэропорту Херсонской области в восьмой раз уничтожили оккупантов
Все пути ведут в Чернобаевку (Фото:Twitter)
Вооруженные силы Украины сегодня, 22 марта, в восьмой раз ударили по аэропорту на Херсонщине, где российские оккупанты хранят свою военную технику.
Об этом в Facebook сообщает воздушное командование «Восток».
«Восьмая серия первого сезона. Без перерыва в рекламу», — пишут украинские защитники.
Число уничтоженной вражеской техники уточняется.
Ранее НВ сообщал, что Вооруженные силы Украины в седьмой раз атаковали российских оккупантов в аэропорту в Чернобаевке. Об этом сообщил советник главы ОП Алексей Арестович.
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