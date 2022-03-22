И снова Чернобаевка. В аэропорту Херсонской области в восьмой раз уничтожили оккупантов

22 марта, 17:44
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Все пути ведут в Чернобаевку (Фото:Twitter)

Все пути ведут в Чернобаевку (Фото:Twitter)

Автор: Елена Басараб

Вооруженные силы Украины сегодня, 22 марта, в восьмой раз ударили по аэропорту на Херсонщине, где российские оккупанты хранят свою военную технику.

Об этом в Facebook сообщает воздушное командование «Восток».

«Восьмая серия первого сезона. Без перерыва в рекламу», — пишут украинские защитники.

Число уничтоженной вражеской техники уточняется.

Видео дня

Ранее НВ сообщал, что Вооруженные силы Украины в седьмой раз атаковали российских оккупантов в аэропорту в Чернобаевке. Об этом сообщил советник главы ОП Алексей Арестович.

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война России против Украины

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