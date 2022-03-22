В Киеве на Оболони из-за обстрела российских оккупантов загорелся грузовик и два здания — ГСЧС
Спасатели ликвидируют последствия обстрела (Фото:ГСЧС)
В Оболонском районе Киева в результате вражеских обстрелов произошло возгорание грузовика и двух зданий.
Об этом сообщили в ГСЧС.
Сообщение о пожаре поступило столичным спасателям 22 марта в 13:10. Спасатели в 14:38 локализовали пожар, в 15:00 ликвидировали.
На месте работали четыре единицы техники и 20 человек личного состава ГСЧС. Информация о жертвах и пострадавших уточняется.
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