Кто уничтожает Мариуполь? Стало известно имя генерала РФ, отдающего преступные приказы бомбить больницы и жилые дома 22 марта, 21:56 Цей матеріал також доступний українською Осадой Мариуполя руководит лично генерал-полковник Михаил Мизинцев (Фото:Telegram/ Сергей Братчук)

Осадой Мариуполя руководит лично генерал-полковник Михаил Мизинцев, руководивший операцией в Сирии, где также уничтожал города, убивал женщин и детей.

Об этом сообщил спикер оперативного штаба Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram .



Он подчеркнул, что именно он отдал преступные приказы бомбить роддом, драмтеатр, детскую больницу и жилые дома.

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«Это он предписывал бомбить роддом, детскую больницу, драмтеатр, дома мирных жителей. Это он уничтожает Мариуполь, как раньше уничтожал сирийские города. Начальник национального центра управления обороной Российской Федерации с декабря 2014 года, генерал-полковник с 2017 года», — написал Братчук.

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