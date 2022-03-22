Кто уничтожает Мариуполь? Стало известно имя генерала РФ, отдающего преступные приказы бомбить больницы и жилые дома
Осадой Мариуполя руководит лично генерал-полковник Михаил Мизинцев (Фото:Telegram/ Сергей Братчук)
Осадой Мариуполя руководит лично генерал-полковник Михаил Мизинцев, руководивший операцией в Сирии, где также уничтожал города, убивал женщин и детей.
Об этом сообщил спикер оперативного штаба Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram .
Он подчеркнул, что именно он отдал преступные приказы бомбить роддом, драмтеатр, детскую больницу и жилые дома.
«Это он предписывал бомбить роддом, детскую больницу, драмтеатр, дома мирных жителей. Это он уничтожает Мариуполь, как раньше уничтожал сирийские города. Начальник национального центра управления обороной Российской Федерации с декабря 2014 года, генерал-полковник с 2017 года», — написал Братчук.
- Российская авиация сбросила на Мариуполь две сверхмощные авиабомбы — горсовет
- Зеленский — парламенту Италии: Мариуполь почти полностью уничтожен, представьте себе сожженную Геную, из которой спасаются люди
- «Мариуполь похож на Варшаву в 1944». Дуда сравнил действия войск РФ в Украине с поведением нацистов во времена Второй мировой войны
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.