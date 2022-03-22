«Минск уже подготавливает почву». НАТО считает, что Беларусь может вмешаться в войну против Украины в ближайшие дни — СNN 22 марта, 17:29 Цей матеріал також доступний українською Диктаторы Лукашенко и Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

В НАТО считают, что Беларусь может «скоро» присоединиться к полномасштабной войне, которую развязала Россия против Украины, сообщили неназванные представители Альянса в комментарии CNN.

По данным источников, Беларусь уже предпринимает шаги для участия в полномасштабном вторжении.

Вероятность того, что Беларусь вступит в конфликт, возрастает, заявил военный представитель НАТО, добавив, что российскому диктатору Владимиру Путину «нужна поддержка».

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По словам военного представителя, окончательное решение об участии Беларуси в войне еще должно быть принято в Москве и не зависит от желаний белорусского диктатора Александра Лукашенко.

«Дело не в том, чего хочет Лукашенко. Вопрос в том, хочет ли Путин еще одну нестабильную страну в регионе?» — сказал чиновник СNN.

Высокопоставленный представитель разведки НАТО отдельно отметил, что, по оценке Альянса, белорусское правительство «подготавливает почву, чтобы оправдать белорусское наступление на Украину».

Чиновник разведки не стал уточнять, как Беларусь может вмешаться в войну, но сказал, что для России необходимо попытаться перекрыть военную помощь НАТО, поступающую в Украину со стороны ее западной границы.

Также СNN со ссылкой на источники в белорусской оппозиции сообщил, что войска РБ готовы вторгнуться в Украину «в ближайшие дни». В войне против Украины, вероятно, будут участвовать тысячи белорусских военных, добавил источник.

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С территории Беларуси наносятся ракетные удары по Украине еще с первого дня войны.

Ранее СМИ показали, откуда запускают ракеты и что обстреляли в Украине с белорусской территории.



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