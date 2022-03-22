«Минск уже подготавливает почву». НАТО считает, что Беларусь может вмешаться в войну против Украины в ближайшие дни — СNN

22 марта, 17:29
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Диктаторы Лукашенко и Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

Диктаторы Лукашенко и Путин (Фото:Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS)

В НАТО считают, что Беларусь может «скоро» присоединиться к полномасштабной войне, которую развязала Россия против Украины, сообщили неназванные представители Альянса в комментарии CNN.

По данным источников, Беларусь уже предпринимает шаги для участия в полномасштабном вторжении.

Вероятность того, что Беларусь вступит в конфликт, возрастает, заявил военный представитель НАТО, добавив, что российскому диктатору Владимиру Путину «нужна поддержка».

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По словам военного представителя, окончательное решение об участии Беларуси в войне еще должно быть принято в Москве и не зависит от желаний белорусского диктатора Александра Лукашенко.

«Дело не в том, чего хочет Лукашенко. Вопрос в том, хочет ли Путин еще одну нестабильную страну в регионе?» — сказал чиновник СNN.

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Высокопоставленный представитель разведки НАТО отдельно отметил, что, по оценке Альянса, белорусское правительство «подготавливает почву, чтобы оправдать белорусское наступление на Украину».

Чиновник разведки не стал уточнять, как Беларусь может вмешаться в войну, но сказал, что для России необходимо попытаться перекрыть военную помощь НАТО, поступающую в Украину со стороны ее западной границы.

Также СNN со ссылкой на источники в белорусской оппозиции сообщил, что войска РБ готовы вторгнуться в Украину «в ближайшие дни». В войне против Украины, вероятно, будут участвовать тысячи белорусских военных, добавил источник.

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С территории Беларуси наносятся ракетные удары по Украине еще с первого дня войны.

Ранее СМИ показали, откуда запускают ракеты и что обстреляли в Украине с белорусской территории.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   НАТО Российская агрессия Беларусь Вторжение Война в Украине

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