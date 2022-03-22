Одет в белье и носки с отметками ВСУ. Украинские военные взяли в плен подполковника армии РФ 22 марта, 10:23 Цей матеріал також доступний українською Подполковник армии РФ Александр Кошель (Фото:128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада)

Военнослужащие 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады взяли в плен высокопоставленного штабиста 58-й российской армии, подполковника Александра Кошеля.

На странице бригады в Facebook сообщается, что российского подполковника взяли в плен в ходе боевого столкновения.

Сразу после взятия Кошеля в плен россияне бросили значительные силы, пытаясь его освободить. В том числе подняли авиацию, нанесшую огневой удар. Однако никто в результате вражеского огня не пострадал, пленника доставили в безопасное тыловое место.

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Во время личного досмотра бойцы 128 бригады обнаружили, что подполковник Кошель носит нижнее белье и носки с отметками Вооруженные Силы Украины.

«Отчаянные попытки врага освободить пленника понятны — Кошель был на прямой связи с командующим 58 армией РФ Михаилом Зусько, которому лично делал ежедневные доклады», — говорится в сообщении.

58 армия РФ пыталась продвинуться вглубь территории Украины на Николаевском направлении и полторы недели назад была разбита Вооруженными Силами Украины.

«После этого Зусько неформально „окрестили“ самым бездарным российским генералом», — отметили бойцы.

Сейчас пленный Кошель дает показания контрразведчикам.

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