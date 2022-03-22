Украина ожидает прекращения огня и вывода российских войск с украинской территории — Ермак о переговорах 22 марта, 22:15 Цей матеріал також доступний українською Война России против Украины должна закончиться в интересах нашей страны, заявил Андрей Ермак (Фото:93-тя ОМБр Холодний Яр / Facebook)

Глава Офиса президента Андрей Ермак надеется, что договоренности в результате переговоров с Россией будут предусматривать прекращение огня, бомбардировок и выход российских войск до территории 23 февраля 2022 года.

Об этом он заявил во время видеовстречи в Королевском институте международных дел Chatham House (Великобритания), сообщает пресс-служба Офиса президента.

«Я надеюсь, что эти договоренности прежде всего будут предусматривать прекращение огня, бомбардировок, выход российских войск на территорию 23 февраля 2022 года, а также начнутся консультации и разговоры по другим вопросам относительно возвращения наших территорий, возвращения полного контроля украинской власти к территориям международно признанных границ», — сказал Ермак.

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Он подчеркнул, что Украина не пойдет ни на какие компромиссы по вопросам независимости, суверенитета и территориальной целостности. По словам Ермака, предметом разговора между президентом Владимиром Зеленским и российским диктатором Владимиром Путиным должны быть вопросы прекращения войны, вопросы Донбасса и Крыма.

Также глава ОП сказал, что Украина хочет получить новую систему безопасности и четкие юридические гарантии. Многие партнеры нашей страны уже согласились стать гарантами этой новой системы.

«Мы очень хотим, чтобы эта война закончилась как можно скорее. Закончилась договоренностями только в интересах нашей страны. Тем, что мы получили, а не потеряли. Тем, что мы, прежде всего, получили новую систему безопасности. Нет больше времени ждать, думать. Нет больше времени медлить с этим решением», — добавил Ермак.

Россия и Украина после начала полномасштабной войны РФ против нашей страны провели три этапа переговоров на территории Беларуси — 28 февраля, 4 и 7 марта. После этого переговоры перешли в дистанционный формат и идут регулярно.

По словам участника украинской переговорной делегации, советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, позиция страны-агрессора на переговорах в последнее время смягчилась, а через несколько недель стороны могут начать работу над организацией встречи Зеленского с Путиным. Они могут встретиться, как только украинская и российская делегации закончат работу над документами.

Украина на переговорах не согласится на российские ультиматумы и не пойдет на уступки по ключевым вопросам, подчеркивают представители Офиса президента.



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