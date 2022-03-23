Байден может представить план ускоренного переселения в США «уязвимых категорий» украинцев — NBC 23 марта, 05:29 Цей матеріал також доступний українською Джо Байден (Фото:Joshua Roberts/Pool via REUTERS)

Администрация президента США Джо Байдена может уже на этой неделе представить план ускоренного переселения в США«уязвимых категорий» украинцев, которые вынуждены бежать от войны, развязанной Россией. Это пишет NBC со ссылкой на источники, знакомые с вопросом.

Речь идет, в частности, об украинских активистах, журналистах и представителях ЛГБТК-сообщества. Эта программа также ускорит въезд украинцев с родственниками в США.



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По словам источников, точные полномочия, которые Байден будет использовать для ускорения прохода украинцев, остаются неясными.

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