Байден планирует вести санкции против сотен депутатов Думы — CNN 23 марта, 03:46 Цей матеріал також доступний українською Джо Байден (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Президент США Джо Байден планирует на этой неделе ввести санкции против сотен россиян, работающих в Думе. Об этом пишет CNN со ссылкой на чиновника, знакомого с заявлением.

Ожидается, что этот шаг «положит начало целому ряду новых шагов, призванных наказать Россию за вторжение в Украину».



Ожидается, что Байден обнародует новые санкции в отношении депутатов Думы, находясь в Европе на серии внеочередных саммитов на этой неделе. США уже ввели санкции против некоторых членов организации, но объявление на этой неделе расширит список.

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Ранее США ввели санкции против 11 высокопоставленных чиновников оборонного сектора России.

12 марта в Госдепе сообщили о введении санкций против жены и взрослых детей пресс-секретаря главы Кремля Дмитрия Пескова.

Полномасштабное вторжение России в Украину привело к ее международной изоляции. США, ЕС, Британия, Канада и другие страны ввели уже несколько пакетов жестких санкций против РФ. Десятки компаний объявили о полном или частичном прекращении деятельности в России.

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