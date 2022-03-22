Госдеп США: Мы работаем над тем, чтобы Украина получила системы ПВО 22 марта, 09:02 Цей матеріал також доступний українською Пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс (Фото:Balce Ceneta/Pool via REUTERS)

США тесно работают с Украиной в сфере предоставления систем противовоздушной обороны.

Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс.

«Что касается таких систем, как С-300, мы работаем над тем, чтобы помочь Украине получить противовоздушные системы большой дальности и боеприпасы к ним», — отметил он.

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По словам Прайса, госсекретарь Энтони Блинкен утвердил поставки военной техники американского производства в Украину со стороны 14 партнеров США.

«Мы работаем вместе с Минобороны США и другими над тем, чтобы провести инвентаризацию на предмет наличия подобных систем и, в конечном счете, предоставить их, будь они американского производства или какого-то другого, нашим украинским партнерам», — добавил он.

Ранее ряд американских сенаторов раскритиковали Джо Байдена и НАТО за непредоставление Украине истребителей и систем ПВО.

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