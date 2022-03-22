Госдеп США: Мы работаем над тем, чтобы Украина получила системы ПВО

22 марта, 09:02
Цей матеріал також доступний українською
Пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс (Фото:Balce Ceneta/Pool via REUTERS)

Пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс (Фото:Balce Ceneta/Pool via REUTERS)

США тесно работают с Украиной в сфере предоставления систем противовоздушной обороны.

Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс.

«Что касается таких систем, как С-300, мы работаем над тем, чтобы помочь Украине получить противовоздушные системы большой дальности и боеприпасы к ним», — отметил он.

Видео дня
Слушайте подкаст на эту тему

По словам Прайса, госсекретарь Энтони Блинкен утвердил поставки военной техники американского производства в Украину со стороны 14 партнеров США.

«Мы работаем вместе с Минобороны США и другими над тем, чтобы провести инвентаризацию на предмет наличия подобных систем и, в конечном счете, предоставить их, будь они американского производства или какого-то другого, нашим украинским партнерам», — добавил он.

https://www.youtube.com/embed/Wryir-nSVcA

Ранее ряд американских сенаторов раскритиковали Джо Байдена и НАТО за непредоставление Украине истребителей и систем ПВО.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   США ПВО Украина Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ