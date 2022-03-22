Госдеп США: Мы работаем над тем, чтобы Украина получила системы ПВО
Пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс (Фото:Balce Ceneta/Pool via REUTERS)
США тесно работают с Украиной в сфере предоставления систем противовоздушной обороны.
Об этом в ходе брифинга сообщил пресс-секретарь Госдепа США Нед Прайс.
«Что касается таких систем, как С-300, мы работаем над тем, чтобы помочь Украине получить противовоздушные системы большой дальности и боеприпасы к ним», — отметил он.
По словам Прайса, госсекретарь Энтони Блинкен утвердил поставки военной техники американского производства в Украину со стороны 14 партнеров США.
«Мы работаем вместе с Минобороны США и другими над тем, чтобы провести инвентаризацию на предмет наличия подобных систем и, в конечном счете, предоставить их, будь они американского производства или какого-то другого, нашим украинским партнерам», — добавил он.
Ранее ряд американских сенаторов раскритиковали Джо Байдена и НАТО за непредоставление Украине истребителей и систем ПВО.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.