В Киеве за сутки поймали почти 150 диверсантов
Последствия обстрела Киева (Фото:ГСЧС)
Киевская военно-гражданская администрация сообщила, что за сутки, 21 марта, в Киеве поймали 149 диверсантов.
Также сотрудники ГСЧС обезвредили 10 взрывоопасных предметов.
В администрации отметили, что комендантский час с 20:00 21 марта до 7:00 23 марта вводится чтобы обезвреживать диверсионно-разведывательные группы и мародеров.
Вечером 21 марта в Киеве и Киевской области ввели длительный комендантский час. Комендантский час начался в 20:00 21 марта и продлится до 7:00 23 марта.
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