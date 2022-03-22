В Киеве за сутки поймали почти 150 диверсантов 22 марта, 03:58 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрела Киева (Фото:ГСЧС)

Киевская военно-гражданская администрация сообщила, что за сутки, 21 марта, в Киеве поймали 149 диверсантов.



Также сотрудники ГСЧС обезвредили 10 взрывоопасных предметов.

В администрации отметили, что комендантский час с 20:00 21 марта до 7:00 23 марта вводится чтобы обезвреживать диверсионно-разведывательные группы и мародеров.

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Вечером 21 марта в Киеве и Киевской области ввели длительный комендантский час. Комендантский час начался в 20:00 21 марта и продлится до 7:00 23 марта.

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