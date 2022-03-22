Песков назвал условие, при котором Россия использует ядерное оружие
Дмитрий Песков (Фото:Sputnik/Sergey Guneev/Kremlin via REUTERS)
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков озвучил единственное условие, при котором Россия решится применить ядерное оружие.
Об этом сообщает Коммерсантъ.
В Кремле допускают использование ядерного оружия. Однако на такой шаг РФ пойдет при реальной угрозе государственности.
«Концепция национальной безопасности России предусматривает использование ядерного оружия только в случае угрозы самому ее существованию», — заявил Песков.
При этом в Пентагоне считают, что Кремль начнет угрожать Западу ядерным оружием, когда сопротивление Украины и санкции ослабят российскую армию.
27 февраля Россия объявила о переводе своих ядерных сил в состояние повышенной боевой готовности.
По мнению президента Украины Владимира Зеленского, Россия осознает катастрофические последствия ядерной войны, так что риторика Кремля о возможности применения сил ядерного сдерживания является блефом.
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