Песков назвал условие, при котором Россия использует ядерное оружие

22 марта, 22:33
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Дмитрий Песков (Фото:Sputnik/Sergey Guneev/Kremlin via REUTERS)

Дмитрий Песков (Фото:Sputnik/Sergey Guneev/Kremlin via REUTERS)

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков озвучил единственное условие, при котором Россия решится применить ядерное оружие.

Об этом сообщает Коммерсантъ.

В Кремле допускают использование ядерного оружия. Однако на такой шаг РФ пойдет при реальной угрозе государственности.

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«Концепция национальной безопасности России предусматривает использование ядерного оружия только в случае угрозы самому ее существованию», — заявил Песков.

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При этом в Пентагоне считают, что Кремль начнет угрожать Западу ядерным оружием, когда сопротивление Украины и санкции ослабят российскую армию.

27 февраля Россия объявила о переводе своих ядерных сил в состояние повышенной боевой готовности.

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, Россия осознает катастрофические последствия ядерной войны, так что риторика Кремля о возможности применения сил ядерного сдерживания является блефом.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Россия Ядерное оружие Российская агрессия Кремль Дмитрий Песков Война России против Украины

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