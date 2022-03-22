«Временное проживание». «Слуга народа» Слюсарев выехал в Россию накануне вторжения в Украину — УП 22 марта, 21:48 Цей матеріал також доступний українською Вадим Слюсарев (Фото:via 2day.kh.ua)

Член партии Слуга народа и один из кураторов партии в Харьковской области Вадим Слюсарев 18 февраля уехал из Украины в РФ, сообщает Украинская правда, ссылаясь на данные российской пограничной службы.

По данным базы от 18 февраля, Слюсарев въехал в Россию на авто через КПП Нехотеевка. Целью указано «временное проживание».

А 26 февраля на третий день после вторжения России Слюсарев стал на учет, отметив запланированную дату выезда 26.02.2022 . Хотя в момент пересечения границы в базе указывается период пребывания до 10 марта.

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Согласно данным, полученных от украинских пограничников, Слюсарев выехал в Россию 18 февраля в 17:16 через ПП Гоптовка на автомобиле BMW вместе с гражданином Украины Вадимом Беличенко. Беличенко на BMW вернулся на территорию Украины через несколько минут — в 17:34.

Также, по данным пограничной службы Российской Федерации, Слюсарев посещал страну в 2021, 2020 и 2019 годах.

При этом в партии опровергли, что Слюсарев является членом политсовета. Они объяснили, что Слюсарев действительно был избран членом политсовета, но поскольку он не предоставил соответствующий пакет документов, то фактически он не вошел в руководящий состав партии.

После публикации новости УП с официального сайта партии Слуга народа была удалена страница, где Слюсарев упоминался как член совета Харьковской областной партийной организации.

По данным собеседников УП, украинские правоохранители владеют информацией о посещении Слесаревым Российской Федерации.

Согласно расследованию Схем, Слюсарев согласовывал кандидатуры всех харьковских мажоритарщиков от «слуг» на выборах 2019 года и имел квоту в списках на местных выборах.

В прошлом Слюсарев — помощник Артема Пшонки, он прежде всего известен тем, что долгое время прослужил пограничником в Харькове — а при Викторе Януковиче его карьера стремительно пошла вверх, и он получил высокую должность в Киеве.

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