«Мариуполь похож на Варшаву в 1944». Дуда сравнил действия войск РФ в Украине с поведением нацистов во времена Второй мировой войны

22 марта, 18:24
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Президент Польши Анджей Дуда (Фото:REUTERS/Kuba Stezycki)

Президент Польши Анджей Дуда (Фото:REUTERS/Kuba Stezycki)

Российские власти и войска в Украине ведут себя так же, как немецкие оккупанты во время Второй мировой войны, убежден президент Польши Анджей Дуда. Об этом пишет Polskie Radio 24.

«Мои соотечественники, поляки, сегодня смотрят на Мариуполь и говорят со слезами на глазах: Мариуполь похож на Варшаву в 1944 году», — сказал Дуда.

Польский лидер подчеркнул, что российская армия, как и нацисты, жестоко бомбят жилые дома и безжалостно убивают мирных жителей.

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Дуда добавил, что свободный мир не может смириться с тем, что происходит в Украине.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Польша Российская агрессия Война в Украине Анджей Дуда

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