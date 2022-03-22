Почему переговоры нужно вести не с Путиным 22 марта, 12:10

Всякая война заканчивается переговорами и подписанием договора. Но всегда важно, чья подпись стоит под таким договором со стороны, которая развязала войну

Россия подло и цинично напала на Украину. Сегодня всему миру понятно, что это никакая «не военная спецоперация», а именно война. И не просто война, а война экзистенциональная, с целью уничтожить Украину как государство, а украинцев как нацию. Поэтому в этой войне не может быть стратегических и даже тактических уступок оккупанту. Любые уступки при сохранении и далее путинского режима — это не победа, а пауза перед новой атакой РФ на Украину.

Видео дня

Сегодня мы видим, что Путин пытается и дальше сохранять «хорошую мину при плохой игре». Первоначальный план Кремля провалился. Россия несет сегодня масштабные потери человеческого ресурса и военной техники. В окружении Путина, с высокой долей вероятности, уже есть понимание, что в Украине никто не будет встречать русских оккупантов с хлебом и солью. Именно этот фактор заставляет Путина творить то зло, которое он сегодня творит на наших землях. И, соответственно, показывать свое истинное лицо.

Диктатор ведет войну на уничтожение украинского народа. Ему важно создать хаос, апатию, усилить чувство неопределенности среди украинцев, заставить нас думать о мире, но не о победе. И если мы начнем так думать, а еще хуже — просить об этом нашу власть, мы однозначно проиграем.

Поэтому нужна стратегия, которая будет предусматривать переговоры не с Путиным. Путин — военный преступник и он должен отвечать за его злодеяния. С преступниками нельзя ни о чем договариваться. Их нужно наказывать.

Как создать условия, чтобы Украина вышла на уровень переговоров, при которых наши основные требования были реализованы?

Любые уступки — это не победа, а пауза перед новой атакой РФ на Украину

Во-первых, Запад должен усилить санкции против РФ и одновременно найти алгоритм, который разрешит Украине стать более эффективной в противодействии атакам РФ с воздуха.

Во-вторых, США и Китай должны определить те сферы, в которых они могут взаимодействовать более эффективно, дабы Китай не чувствовал себя обманутым или забытым. Например, сфера высоких технологий и поставки энергоносителей в КНР.

В-третьих, необходимо реализовать стратегию введения миротворцев на территорию Украины. Это могут быть миротворцы ООН, или же контингент НАТО. К слову, 21 марта постоянный представитель Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что страны НАТО могут принять решение о вводе войск в Украину, хотя США не будут вводить свои войска. Это будет сильный шаг, потому что именно он поставит Путина перед выбором — идти на уступки, или же воевать с НАТО. Для того, чтобы реализовать такую стратегию, необходимо вести качественную разъяснительную работу с гражданами стран-членов НАТО. Они должны понять, что Путин не остановится на Украине. Он пойдет дальше, если почувствует слабину или страх Запада перед ним. А поэтому нельзя допустить и мысли, что ему удастся и далее шантажировать, и запугивать весь мир.

И, четвертый момент, США, Британия и другие наши союзники могут составить список богатых и влиятельных россиян, которые очень недовольны войной Путина, но пока что открыто не выражают такое свое недовольство, и ввести против них весьма болезненные санкции, перекрыть им доступ ко всему, к чему только возможно. Это даст возможность сделать посыл таким представителям российской элиты. Запад должен сказать им: «Решите проблему с Путиным, а мы тотчас же закроем вопрос с вашими санкциями».

Решать проблемы с Путиным нужно. Это понимают все цивилизованные люди. Он — угроза № 1 не только для Украины, но в первую очередь для будущего России. Затягивание войны с Украиной будет только способствовать деградации РФ и росту вероятности ее территориального дробления, а также создания условий социальной, политической и гуманитарной катастроф. Россияне должны это понимать. Также они должны понимать, что их правитель сделал свой народ изгоем. Русский — это клеймо на будущие десятилетия, а может и столетия.

Переговоры в России нужно вести с теми, кто готов признать вину РФ перед Украиной и меняться в соответствии с нормами международного права и основными трендами свободного мира ХХI века. С теми, кто готов брать ответственность за злодеяния своей страны и искать путь обновления и демонтажа путинского режима. С теми, кто не боится публично признать преступный характер действующей в России власти и вместе с цивилизованным миром искоренить эту власть навсегда. Если этого не случится, рано или поздно Россия просто исчезнет, потому что зло может существовать долго. Но вечно зло не может творить свои преступления. Это аксиома, которую всегда подтверждает нам история нашей цивилизации.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди НВ

Слушайте подкаст на эту тему

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.