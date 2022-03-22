Около полумиллиона украинских беженцев в Польше нуждаются в психологической помощи — ВОЗ

22 марта, 15:46
Цей матеріал також доступний українською
Беженцы из Украины (Фото:REUTERS/Matthias Rietschel)

Беженцы из Украины (Фото:REUTERS/Matthias Rietschel)

Около полумиллиона беженцев из Украины в Польше нуждаются в психологической поддержке из-за травмирующих событий. Об этом заявила представитель ВОЗ в Польше Палома Кучи, сообщает Reuters.

Беженцы, прибывающие в Польшу, страдают от ряда проблем со здоровьем, в том числе от диареи и обезвоживания, сказала она.

При этом, по ее словам, украинцы в основном нуждаются в поддержке из-за полученной травмы. Отмечается, что около 30 тысяч имеют серьезные проблемы с психическим здоровьем.

Видео дня
Читайте также:
Читайте также:
Татьяна Ворожко
Татьяна Ворожко
Юридически украинских беженцев от войны с Россией в США не существует

Ранее сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения России Украину покинули более 3,5 миллиона жителей страны. Из этого количества более 2 миллиона украинцев пересекли границу с Польшей.

20 марта в ООН заявили, что свои дома покинули 10 миллионов украинцев.

Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Беженцы Польша Российская агрессия Травма Война в Украине

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ