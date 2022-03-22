Около полумиллиона украинских беженцев в Польше нуждаются в психологической помощи — ВОЗ
Беженцы из Украины (Фото:REUTERS/Matthias Rietschel)
Около полумиллиона беженцев из Украины в Польше нуждаются в психологической поддержке из-за травмирующих событий. Об этом заявила представитель ВОЗ в Польше Палома Кучи, сообщает Reuters.
Беженцы, прибывающие в Польшу, страдают от ряда проблем со здоровьем, в том числе от диареи и обезвоживания, сказала она.
При этом, по ее словам, украинцы в основном нуждаются в поддержке из-за полученной травмы. Отмечается, что около 30 тысяч имеют серьезные проблемы с психическим здоровьем.
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Ранее сообщалось, что с начала полномасштабного вторжения России Украину покинули более 3,5 миллиона жителей страны. Из этого количества более 2 миллиона украинцев пересекли границу с Польшей.
20 марта в ООН заявили, что свои дома покинули 10 миллионов украинцев.
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