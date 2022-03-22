США внимательно следят за действиями КНР. Администрация Байдена не наблюдает поставок китайского оружия в Россию 22 марта, 21:44 Цей матеріал також доступний українською Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан (Фото:REUTERS/Leah Millis)

Администрация президента США не наблюдает поставок китайского оружия в Россию и продолжает внимательно следить за действиями Китая, сообщил советник по национальной безопасности США Джейк Салливан во время брифинга.

Салливан напомнил, что президент Джо Байден провел телефонный разговор с главой КНР Си Цзиньпинем 18 марта.

«Я не могу делать прогнозы на будущее. Что я могу вам сказать, так это то, что после разговора президента с Си мы не видели поставки военной техники Китаем России, но, конечно, мы внимательно следим за этим», — сказал Салливан.

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Он добавил, что США будут продолжать следить за позицией и действиями Китая.

«Президент разъяснил председателю Си значение и последствия любого такого предоставления оружия, и они очень хорошо это понимают», — сказал Салливан.

По данным американских СМИ, Россия попросила Китай поддержать ее полномасштабное вторжение в Украину, предоставив военную и экономическую помощь. Страна-агрессор и Китай эту информацию отрицают.

США предостерегли Китай от предоставления помощи России. По словам посла Китая в Украине Фаня Сяньжуна, страна никогда не будет нападать на Украину, а окажет помощь.

18 марта Politico и Bloomberg со ссылкой на источники в Евросоюзе и США сообщили, что Китай может склоняться к тому, чтобы оказать помощь России на фоне полномасштабной войны, которую она развязала против Украины.

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