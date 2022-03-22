В Токмаке российские оккупанты задержали депутатку горсовета Елену Плаксину

22 марта, 12:22
Цей матеріал також доступний українською
Елена Плаксина (Фото:zaporizhia.eurosolidarity.org)

Елена Плаксина (Фото:zaporizhia.eurosolidarity.org)

21 марта около 21:30 МВД РФ во временно оккупированном городе Токмак Запорожской области задержали депутатку Токмакского городского совета от партии Европейская Солидарность Елену Плаксину.

Об этом сообщил представитель Запорожской областной военной администрации, полковник ВСУ Иван Арефьев.

«Причиной задержания, вероятно, стали критические, противооккупационные высказывания и откровенная позиция относительно территориальной целостности и независимости Украины», — отметил спикер.

Видео дня

По имеющейся информации, депутатка была допрошена сотрудниками ФСБ РФ, находящимися в здании культуры города Токмак по адресу ул. Центральная, дом. 10.

«Террор оккупантами городов Запорожской области продолжается», — говорится в сообщении.

Редактор: Диана Ковалева

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Запорожская область Депутат горсовета партия Европейская Солидарность Война России против Украины

Загрузка...
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X
Підтримай журналістику НВ