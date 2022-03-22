В Токмаке российские оккупанты задержали депутатку горсовета Елену Плаксину 22 марта, 12:22 Цей матеріал також доступний українською Елена Плаксина (Фото:zaporizhia.eurosolidarity.org)

21 марта около 21:30 МВД РФ во временно оккупированном городе Токмак Запорожской области задержали депутатку Токмакского городского совета от партии Европейская Солидарность Елену Плаксину.

Об этом сообщил представитель Запорожской областной военной администрации, полковник ВСУ Иван Арефьев.

«Причиной задержания, вероятно, стали критические, противооккупационные высказывания и откровенная позиция относительно территориальной целостности и независимости Украины», — отметил спикер.



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По имеющейся информации, депутатка была допрошена сотрудниками ФСБ РФ, находящимися в здании культуры города Токмак по адресу ул. Центральная, дом. 10.

«Террор оккупантами городов Запорожской области продолжается», — говорится в сообщении.

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