Блинкен провел разговор со Столтенбергом: обсудили укрепление восточного фланга НАТО и дальнейшие ответные действия на агрессию РФ 23 марта, 04:57 Цей матеріал також доступний українською Генсек НАТО Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Госсекретарь США Энтони Блинкен и Генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудили укрепление восточного фланга НАТО и подготовку к внеочередному саммиту Альянса 24 марта.

Об этом говорится в сообщении Госдепа США.

Отмечено, что Столтенберг «подтвердил необходимость сильного и единого трансатлантического ответа на войну российского правительства против Украины и приветствовал текущую работу по усилению сдерживания и обороны НАТО».

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Блинкен же «подтвердил непреклонную преданность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины» на фоне вторжения РФ.

Они также обсудили значительную гуманитарную помощь и помощь в области безопасности, которую союзники НАТО оказывают Украине.

24 марта состоится саммит лидеров стран НАТО. В нем также примет участие президент Украины Владимир Зеленский.

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