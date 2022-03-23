Блинкен провел разговор со Столтенбергом: обсудили укрепление восточного фланга НАТО и дальнейшие ответные действия на агрессию РФ
Генсек НАТО Йенс Столтенберг (Фото:REUTERS/Johanna Geron)
Госсекретарь США Энтони Блинкен и Генсек НАТО Йенс Столтенберг обсудили укрепление восточного фланга НАТО и подготовку к внеочередному саммиту Альянса 24 марта.
Об этом говорится в сообщении Госдепа США.
Отмечено, что Столтенберг «подтвердил необходимость сильного и единого трансатлантического ответа на войну российского правительства против Украины и приветствовал текущую работу по усилению сдерживания и обороны НАТО».
Блинкен же «подтвердил непреклонную преданность Соединенных Штатов суверенитету и территориальной целостности Украины» на фоне вторжения РФ.
Они также обсудили значительную гуманитарную помощь и помощь в области безопасности, которую союзники НАТО оказывают Украине.
24 марта состоится саммит лидеров стран НАТО. В нем также примет участие президент Украины Владимир Зеленский.
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