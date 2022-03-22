В Минобороны США считают, что ВСУ могут отвоевать захваченные оккупантами территории — СNN

22 марта, 19:45
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Бойцы Сил территориальной обороны во Львове (Фото:REUTERS/Roman Baluk)

Бойцы Сил территориальной обороны во Львове (Фото:REUTERS/Roman Baluk)

ВСУ «способны и хотят» отвоевать те украинские территории, которые российские оккупанты захватили за недавний период, сообщил неназванный высокопоставленный представитель минобороны США в комментарии СNN.

Чиновник привел примеры, как украинцы борются за возвращение Херсона, а также оттесняли российские силы с северо-востока Николаева, чтобы передислоцироваться к югу от города.

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США не могут сказать, являются ли эти действия частью «большого оперативного плана» украинцев или нет, добавил источник, назвав украинскую оборону «проворной».

По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже около 15 300 своих солдат.

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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российские войска Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Минобороны США

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