В Минобороны США считают, что ВСУ могут отвоевать захваченные оккупантами территории — СNN
Бойцы Сил территориальной обороны во Львове (Фото:REUTERS/Roman Baluk)
ВСУ «способны и хотят» отвоевать те украинские территории, которые российские оккупанты захватили за недавний период, сообщил неназванный высокопоставленный представитель минобороны США в комментарии СNN.
Чиновник привел примеры, как украинцы борются за возвращение Херсона, а также оттесняли российские силы с северо-востока Николаева, чтобы передислоцироваться к югу от города.
США не могут сказать, являются ли эти действия частью «большого оперативного плана» украинцев или нет, добавил источник, назвав украинскую оборону «проворной».
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла уже около 15 300 своих солдат.
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