В МВД призвали беженцев и переселенцев не торопиться возвращаться в свои дома 22 марта, 20:19 Цей матеріал також доступний українською Последствия обстрела Мариуполя (Фото:Maxar Technologies/Handout via REUTERS)

В МВД Украины призвали беженцев и переселенцев не спешить возвращаться в свои жилища, которые оказались в зоне боевых действий.

«Я хотел бы призвать всех сохранять осторожность, спокойствие и избегать поспешного возвращения в покинутые дома, поскольку там могут ожидать очень неприятные сюрпризы», — сказал заместитель министра внутренних дел Евгений Енин в эфире телемарафона.

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По его словам, в брошенных жилищах могут находиться оружие, боеприпасы, мины-растяжки, которые неподготовленный человек может не заметить.

«Поэтому стоит подождать возвращения властей и соответствующей зачистки населенного пункта силами Нацполиции и соответствующего зеленого света со стороны властей и ГСЧС. Только после этого мы можем говорить о возвращении в дома за самыми необходимыми вещам и одеждой», — уточнил он.

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